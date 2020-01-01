Зачем нужен семенной картофель?

Посадочный материал высокого качества – основа Вашего урожая! Селекция картофеля для посадки состоит из следующих этапов:

1. Выращивание гибридов растений из семян.

2. Клубнями по нисходящим категориям, которые прошли все первичные этапы селекционного размножения и готовы к посадке:

супер-суперэлита (SSE) – урожай клубней, выращенных в поле на второй год после лаборатории;

суперэлита (SSE);

элита (SE);

первая, вторая, третья репродукция.

Семена І-й репродукции позволят собрать на 40-50% больший урожай, при прочих равных условиях. Первая репродукция наиболее часто используется для разведения в домашних хозяйствах. Длительная культивация приводит к потере совокупности сортовых характеристик при вегетативном размножении и называется вырождением.

Сильное вырождение присуще для южных и восточных регионов Украины и происходит от одного до трех лет. В северных и особенно западных частях этот эффект наименьший и дает возможность культивировать сорт пять семь лет.

Как выращивают и хранят картофель для посадки?

Растение защищают и оберегают от грибковых, вирусных заболеваний, механических повреждений при высаживании, вегетации, сборе и хранении. Высадку производят в прогретый и подготовленный грунт, а лунки обрабатывают для предотвращения развития патогенной среды. Во время роста производят неоднократную обработку препаратами системного и контактного действия.

При достижении размера корнеплодов в 35-60 мм проводят десикацию (удаление) зеленой массы. Клубни оставляют в грунте на 20-30 дней для образования защитной кожуры. Уборка производится в сухую погоду при температуре воздуха от +8 до +25 °С. Подготовка к закладке на хранение содержит следующие этапы:

сортировку по фракциям;

просушку (лечебный период до 14 дней);

закладку в контейнеры.

Сохранность семян обеспечивает правильная технология. Понижение температуры в хранилище происходит на 0,5 °C за одни сутки. Оптимальный температурный режим составляет от +3 до +4 °C. Дальнейшее снижение приведет к ухудшению сортовых и семенных характеристик, а повышенная температура - к прорастанию и развитию болезнетворных микроорганизмов.

Подготовка к высадке включает повторную переборку и упаковку в сетки для транспортировки.

Как выбрать семена картошки?

Выбор сортов для посадки – непростая дилемма. Полностью универсальных типов, пригодных для всего, не бывает. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Основные критерии для выбора следующие:

1. Длительность созревания.

Раннеспелые клубни образуются через две недели после всходов, а на 40 день получаем молодую картошку. Вегетация 80-90 дней.

Среднеранние. Завязь появляется на 15-20 день, товарная продукция на 65-70 день. Вегетационный срок 100-115 дней.

Среднепоздние. Пригодный урожай можно получить уже на 75-80 день. Вегетирует растение 140 дней. Подходит для хранения.

Позднеспелые. Уборку производят только на 80-95 день. Полный период созревания 140 дней. Рекомендуется для длительного хранения.

2. Вкусовые характеристики (кулинарные типы).

А – для приготовления салатов, жарки, барбекю.

В – универсальный тип подходит для жарки (корочка снаружи, мякоть внутри) и варки (мякоть становится рассыпчатой).

С – для пюре и начинок, хорошо разваривается, содержит много крахмала.

Д – полностью развариваются. Для первых блюд.

3. Погодные факторы, стойкость к болезням, засухоустойчивость также имеет большое значение.

Огородник не сможет провести полный анализ и обеспечить идеальные условия выращивания на своем участке. Мы рекомендуем экспериментировать с разными сортами. Сравнив результаты, сделаете свой выбор.

Где купить посадочный картофель?

Интернет-магазин Веснодар предлагает высококачественный посадочный материал от ведущих селекционных компаний-производителей:

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