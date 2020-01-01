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  • семенной картофель

    Уважаемые покупатели!  АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ до 01 октября 2020 г. Отгрузка с марта 2021 г в порядке очереди только по ПРЕДОПЛАТЕ. Раньше отгрузка невозможна. Некоторые сорта в ограниченном количестве. Весь картофель 1 репродукция.
Фото- Семенной картофель Прада (І репродукция) НОВИНКА
Прада (І репродукция) НОВИНКА 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303219
99.00 грн.
    • -
    • 1
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От 5 шт. 93.56 грн.
Фото- Семенной картофель Прада (І репродукция) НОВИНКА
Прада (І репродукция) НОВИНКА 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303220
500.00 грн.
    • -
    • 1
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  • Купить
От 5 шт. 478.72 грн.
Фото- Семенной картофель Гранада(Granada) (І репродукция)
Гранада(Granada) (І репродукция) 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303200
91.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 86.00 грн.
Фото- Семенной картофель Гранада(Granada) (І репродукция)
Гранада(Granada) (І репродукция) 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303201
470.00 грн.
    • -
    • 1
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От 5 шт. 450.00 грн.
Фото- Семенной картофель Пикассо (І репродукция)
Пикассо (І репродукция) 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303138
91.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 86.00 грн.
Фото- Семенной картофель Пикассо (І репродукция)
Пикассо (І репродукция) 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303139
470.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 450.00 грн.
Фото- Семенной картофель Беллароза(BELLAROSA) (І репродукция)
Беллароза(BELLAROSA) (І репродукция) 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303301
470.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 450.00 грн.
Фото- Семенной картофель Констанс (І репродукция)
Констанс (І репродукция) 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303142
91.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 86.00 грн.
Фото- Семенной картофель Ривьера (І репродукция)
Ривьера (І репродукция) 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303122
470.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 450.00 грн.
Фото- Семенной картофель Ривьера (І репродукция)
Ривьера (І репродукция) 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303123
91.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 86.00 грн.
Фото- Семенной картофель Еволюшн (І репродукция)
Еволюшн (І репродукция) 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303126
91.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 86.00 грн.
Фото- Семенной картофель Еволюшн (І репродукция)
Еволюшн (І репродукция) 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303127
470.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 450.00 грн.
Фото- Семенной картофель Аризона (1 репродукция)
Аризона (1 репродукция) 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303130
91.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 86.00 грн.
Фото- Семенной картофель Аризона (1 репродукция)
Аризона (1 репродукция) 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303131
470.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 450.00 грн.
Фото- Семенной картофель Воларе (І репродукция)
Воларе (І репродукция) 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303134
91.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 86.00 грн.
Фото- Семенной картофель Воларе (І репродукция)
Воларе (І репродукция) 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303135
470.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 450.00 грн.
Фото- Семенной картофель Рудольф (І репродукция)
Рудольф (І репродукция) 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303136
91.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 86.00 грн.
Фото- Семенной картофель Рудольф (І репродукция)
Рудольф (І репродукция) 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303137
470.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 450.00 грн.
Фото- Семенной картофель Королева Анна(Queen Anne) (І репродукция)
Королева Анна(Queen Anne) (І репродукция) 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303202
91.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 86.00 грн.
Фото- Семенной картофель Королева Анна(Queen Anne) (І репродукция)
Королева Анна(Queen Anne) (І репродукция) 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303203
470.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 450.00 грн.
Фото- Семенной картофель Лаперла(Laperla) (І репродукция)
Лаперла(Laperla) (І репродукция) 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303204
91.00 грн.
    • -
    • 1
    • +
  • Купить
От 5 шт. 86.00 грн.
Фото- Семенной картофель Лаперла(Laperla) (І репродукция)
Лаперла(Laperla) (І репродукция) 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303205
470.00 грн.
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От 5 шт. 450.00 грн.
Фото- Семенной картофель Ред Леді (Red Lady) (І репродукция)
Ред Леді (Red Lady) (І репродукция) 3 кг
  • Предзаказ
  • код: 303206
91.00 грн.
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    • 1
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От 5 шт. 86.00 грн.
Фото- Семенной картофель Ред Леді (Red Lady) (І репродукция)
Ред Леді (Red Lady) (І репродукция) 20 кг
  • Предзаказ
  • код: 303207
470.00 грн.
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От 5 шт. 450.00 грн.
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Зачем нужен семенной картофель?

Посадочный материал высокого качества – основа Вашего урожая! Селекция картофеля для посадки состоит из следующих этапов:
1. Выращивание гибридов растений из семян.
2. Клубнями по нисходящим категориям, которые прошли все первичные этапы селекционного размножения и готовы к посадке:

  • супер-суперэлита (SSE) – урожай клубней, выращенных в поле на второй год после лаборатории;
  • суперэлита (SSE);
  • элита (SE);
  • первая, вторая, третья репродукция.

Семена І-й репродукции позволят собрать на 40-50% больший урожай, при прочих равных условиях. Первая репродукция наиболее часто используется для разведения в домашних хозяйствах. Длительная культивация приводит к потере совокупности сортовых характеристик при вегетативном размножении и называется вырождением.

Сильное вырождение присуще для южных и восточных регионов Украины и происходит от одного до трех лет. В северных и особенно западных частях этот эффект наименьший и дает возможность культивировать сорт пять семь лет.

Как выращивают и хранят картофель для посадки?

Растение защищают и оберегают от грибковых, вирусных заболеваний, механических повреждений при высаживании, вегетации, сборе и хранении. Высадку производят в прогретый и подготовленный грунт, а лунки обрабатывают для предотвращения развития патогенной среды. Во время роста производят неоднократную обработку препаратами системного и контактного действия.

При достижении размера корнеплодов в 35-60 мм проводят десикацию (удаление) зеленой массы. Клубни оставляют в грунте на 20-30 дней для образования защитной кожуры. Уборка производится в сухую погоду при температуре воздуха от +8 до +25 °С. Подготовка к закладке на хранение содержит следующие этапы:

  • сортировку по фракциям;
  • просушку (лечебный период до 14 дней);
  • закладку в контейнеры.

Сохранность семян обеспечивает правильная технология. Понижение температуры в хранилище происходит на 0,5 °C за одни сутки. Оптимальный температурный режим составляет от +3 до +4 °C. Дальнейшее снижение приведет к ухудшению сортовых и семенных характеристик, а повышенная температура - к прорастанию и развитию болезнетворных микроорганизмов.

Подготовка к высадке включает повторную переборку и упаковку в сетки для транспортировки.

Как выбрать семена картошки?

Выбор сортов для посадки – непростая дилемма. Полностью универсальных типов, пригодных для всего, не бывает. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Основные критерии для выбора следующие:

1. Длительность созревания.

  • Раннеспелые клубни образуются через две недели после всходов, а на 40 день получаем молодую картошку. Вегетация 80-90 дней.
  • Среднеранние. Завязь появляется на 15-20 день, товарная продукция на 65-70 день. Вегетационный срок 100-115 дней.
  • Среднепоздние. Пригодный урожай можно получить уже на 75-80 день. Вегетирует растение 140 дней. Подходит для хранения.
  • Позднеспелые. Уборку производят только на 80-95 день. Полный период созревания 140 дней. Рекомендуется для длительного хранения.

2. Вкусовые характеристики (кулинарные типы).

  • А – для приготовления салатов, жарки, барбекю.
  • В – универсальный тип подходит для жарки (корочка снаружи, мякоть внутри) и варки (мякоть становится рассыпчатой).
  • С – для пюре и начинок, хорошо разваривается, содержит много крахмала.
  • Д – полностью развариваются. Для первых блюд.

3. Погодные факторы, стойкость к болезням, засухоустойчивость также имеет большое значение.

Огородник не сможет провести полный анализ и обеспечить идеальные условия выращивания на своем участке. Мы рекомендуем экспериментировать с разными сортами. Сравнив результаты, сделаете свой выбор.

Где купить посадочный картофель?

Интернет-магазин Веснодар предлагает высококачественный посадочный материал от ведущих селекционных компаний-производителей:

  • ООО Агрико Украина. Компания импортер из Голландии от концерна AGRICO.
  • ООО Солана Украина. Представитель от Solana GmbH & Co. KG (Германия) и Den Hartig (Голландия).
  • Институт картофелеводства НААН Украины с. Немешаево. Выполняет научные исследования, селекцию, семеноводство в сфере картофелеводства.

Выбрать понравившееся сорта можно в нашем сайте Веснодар. Получить товар можно самовывозом на складе по адресу: г. Киев, ул. Машиностроительная, 50 или заказать семена картофеля с доставкой почтой по всей Украине: Черниговской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Винницкой, Николаевской области и других регионов.

При необходимости наши менеджера всегда предоставят исчерпывающую информацию об интересующих Вас товарах и помогут сделать оптимальный выбор.

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