семенной картофель

Посадочный материал высокого качества – основа Вашего урожая! Селекция картофеля для посадки состоит из следующих этапов:
1. Выращивание гибридов растений из семян.
2. Клубнями по нисходящим категориям, которые прошли все первичные этапы селекционного размножения и готовы к посадке:
Семена І-й репродукции позволят собрать на 40-50% больший урожай, при прочих равных условиях. Первая репродукция наиболее часто используется для разведения в домашних хозяйствах. Длительная культивация приводит к потере совокупности сортовых характеристик при вегетативном размножении и называется вырождением.
Сильное вырождение присуще для южных и восточных регионов Украины и происходит от одного до трех лет. В северных и особенно западных частях этот эффект наименьший и дает возможность культивировать сорт пять семь лет.
Растение защищают и оберегают от грибковых, вирусных заболеваний, механических повреждений при высаживании, вегетации, сборе и хранении. Высадку производят в прогретый и подготовленный грунт, а лунки обрабатывают для предотвращения развития патогенной среды. Во время роста производят неоднократную обработку препаратами системного и контактного действия.
При достижении размера корнеплодов в 35-60 мм проводят десикацию (удаление) зеленой массы. Клубни оставляют в грунте на 20-30 дней для образования защитной кожуры. Уборка производится в сухую погоду при температуре воздуха от +8 до +25 °С. Подготовка к закладке на хранение содержит следующие этапы:
Сохранность семян обеспечивает правильная технология. Понижение температуры в хранилище происходит на 0,5 °C за одни сутки. Оптимальный температурный режим составляет от +3 до +4 °C. Дальнейшее снижение приведет к ухудшению сортовых и семенных характеристик, а повышенная температура - к прорастанию и развитию болезнетворных микроорганизмов.
Подготовка к высадке включает повторную переборку и упаковку в сетки для транспортировки.
Выбор сортов для посадки – непростая дилемма. Полностью универсальных типов, пригодных для всего, не бывает. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Основные критерии для выбора следующие:
1. Длительность созревания.
2. Вкусовые характеристики (кулинарные типы).
3. Погодные факторы, стойкость к болезням, засухоустойчивость также имеет большое значение.
Огородник не сможет провести полный анализ и обеспечить идеальные условия выращивания на своем участке. Мы рекомендуем экспериментировать с разными сортами. Сравнив результаты, сделаете свой выбор.
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